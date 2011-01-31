Сина і брата Луценка викликали в ГПУ, бо вони налякали слідчого

У Генеральній прокуратурі заявляють, що син і брат екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА насправді викликались для надання пояснень з приводу погроз на адресу слідчого під час засідання Апеляційного суду міста Києва.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, у ЗМІ останніми днями бурхливо обговорюється тема щодо начебто викликів на допити у Генеральну прокуратуру сина та брата Ю.ЛУЦЕНКА.

Насправді, йдеться у повідомленні, керівництво Головного управління з розслідування особливо важливих справах Генеральної прокуратури проводило перевірку обставин, викладених у рапорті слідчого, який хвилювався за безпеку та здоров’я своєї родини у зв’язку з погрозами, висловленими членами сім’ї Ю.ЛУЦЕНКА під час засідання Апеляційного суду.

Для надання пояснень з цього приводу до прокуратури і були запрошені син і брат Ю.ЛУЦЕНКА, яким роз’яснено вимоги чинного законодавства та наголошено на неприпустимості подібних дій у подальшому.

На цьому перевірку було завершено.