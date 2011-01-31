Справи проти чотирьох посадовців колишнього уряду передали до суду

Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України закінчило провадження досудового слідства у восьми кримінальних справах, порушених щодо високопосадовців колишнього уряду.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури, зокрема, завершено провадження щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього заступника міністра охорони навколишнього природного середовища Бориса ПРЕСНЕРА, колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, колишнього заступника міністра транспорту та зв’язку Володимира РАБОТНЬОВА, колишнього заступника голови Держкомрезерву Миколи СІНЬКОВСЬКОГО, колишнього заступника голови правління Пенсійного фонду В.КОЛБУНА, колишнього заступника міністра транспорту та зв’язку Олександра ДАВИДОВА, колишнього в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Кримінальні справи щодо Б.ПРЕСНЕРА, М.СІНЬКОВСЬКОГО О.ДАВИДОВА та В.ІВАЩЕНКА уже направлені до суду для розгляду по суті.

Решта обвинувачених, згідно з вимогами ст.218 Кримінально-процесуального кодексу України, знайомляться з матеріалами кримінальних справ.

Ще двох обвинувачених – колишнього голову Державного казначейства Тетяну СЛЮЗ та колишнього голову Держкомрезерву України Михайла ПОЖИВАНОВА – оголошено в розшук.