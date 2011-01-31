Томенко каже, що БЮТ за зміни до Конституції не голосуватиме

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО запевняє, що фракція «БЮТ-Батьківщина» не голосуватиме за внесення змін до Конституції України, якими передбачається проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Віце-спікер зауважив, що не може бути й мови про те, аби зміни до Конституції вносилися таємним шляхом, як про це говорять деякі політики.

Він наголосив, що зміни до Конституції мають вноситися тим шляхом, який передбачений самою Конституціжю.

«Наскільки я проінформований, то НУ-НС не збирається збільшувати кількість людей, які голосували, а «БЮТ-Батьківщина» не збирається взагалі голосувати», - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас, на його думку, 300 голосів за внесення змін до Конституції буде, але кількість народних депутатів, які проголосують «за», - не більше 325-ти.