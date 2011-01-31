Єфремов про роздягнутих жінок: те, що возять у машинах, – ще краще

У Партії регіонів просять не влаштовувати спекуляції навколо висловлювань президента.

Як повідомляє "Українська правда",таким чином лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відповів на репліку про некоректність з точки зору європейців слів президента Віктора Януковича щодо українських жінок на форумі у Давосі.

За словами Єфремова, подібні висловлювання "слід відносити до приємного гумору".

"Мені як чоловіку приємно, що весною у нас розквітає природа і (приємно) дивитися на наших жінок. Для того, щоб зрозуміти цей гумор, необхідно жити в Україні", - сказав він.

"Я дотримуюся тієї думки, що у нас дуже красиві дівчата і жінки, і коли приїжджають з інших країн і бачать те, що у нас є на вулицях… А те, що возять у машинах – ще краще… Тому це напевно так", - додав Єфремов.

"Тому я би просив жодним чином не спекулювати на цій ситуації", - зазначив "регіонал".

Як відомо, під час свого виступу на форумі у Давосі Янукович запросив європейців в Україну, додавши, що на Україну треба "подивитися власними очима" у той час, "коли почнуть квітнути каштани в Києві і у містах українських почнуть роздягатися жінки".