Назарбаєв оголосив дострокові президентські вибори

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ оголосив про проведення в Казахстані дострокових виборів глави держави, повідомляє «Газета.ру»з посиланням на Reuters.

Вранці в понеділок стало відомо, що Конституційна рада Казахстану визнала такими, що не відповідають Конституції прийняті парламентом поправки до Основного закону, які стосуються призначення референдуму з продовження повноважень Президента Н.НАЗАРБАЄВА до кінця 2020 року.

Як нагадує NEWSru, 14 січня парламент Казахстану вніс зміни до Конституції, які дають змогу продовжувати повноваження глави держави до 2020 року на референдумі, не проводячи виборів. Але Президент 17 січня відмовився затверджувати ці поправки, висловив готовність провести вибори Президента в 2012 році і взяти в них участь.

Водночас Н.НАЗАРБАЄВ попросив Конституційну раду розглянути прийнятий парламентом закон про внесення змін до Конституції на відповідність їй.

Раніше передбачалося, що чергові вибори Президента Казахстану відбудуться в 2012 році.