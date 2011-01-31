В одеській організації ПР - бунт?

Сьогодні третя сесія Одеської міської ради шостого скликання затвердила Олександра ОРЛОВА заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради і ввела його до складу міськвиконкому.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення ухвалено абсолютною більшістю голосів: 106 - «за», 1 - «проти. За твердження О.ОРЛОВА проголосувала і фракція Партії регіонів, попри рекомендацію ради Одеській міській організації Партії регіонів від 21 січня не голосувати за цю кандидатуру. Нагадаємо, 21 січня міська організація ПР також оприлюднила рішення про виключення в.о. віце-мера О.ОРЛОВА з лав ПР «за конфлікт з Управлінням охорони пам`ятників культурної спадщини облдержадміністрації і нестриманість у публічних заявах».

Присутні на сесії депутати фракції ПР у міськраді утримувалися від коментарів, а на прохання УНІАН пояснити мотиви голосування, говорили, що голосують так, як вважають за потрібне.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в.о. віце-мера Одеси О.ОРЛОВ піддав різкій публічній критиці начальника управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації Н.ШТЕРБУЛЬ у зв`язку зі скандальною справою про реконструкцію 52 фасадів аварійних будівель центру міста. О.ОРЛОВ заявив на офіційному веб-сайті Одеської міськради про «зухвалу брехню», «зацікавленість у тому, що відбувається» і «спробі виправдати фірму-реставратора» з боку певних чиновників.

У свою чергу, Н.ШТЕРБУЛЬ прокоментувала це так: «О.ОРЛОВ - молодий і недосвідчений чиновник, який неглибоко і непрофесійно оцінив ситуацію. І в 2010 році, коли починалися ці роботи (реставрація фасадів аварійних будівель-пам`яток культури в історичному центрі Одеси - УНІАН), і зараз міська й обласна влада єдині в розумінні того, що ці реставраційні роботи необхідні... Тому такі заяви не перешкодять нам робити свою роботу із збереження обличчя нашого міста».

21 січня міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ і голова Одеської ОДА Едуард МАТВІЙЧУК оприлюднили спільну заяву, в якій запевняють одеситів, що жодних розбіжностей між керівництвом міста й області не існує.