Томенко зрозумів, що влада хоче влаштувати народу «чорну сесію»

голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наголошує, що опозиція зробить усе, щоб не перетворити 8 сесію ВР VI скликання у «чорну сесію» для українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Віце-спікер зазначив, що якщо попередня сесія запам’яталася «чорною» ніччю для опозиції, коли було влаштовано побоїще у сесійній залі, то попередній аналіз ініціатив влади свідчить, що «влада може перетворити всю наступну сесію у «чорну сесію» для українського народу».

М.ТОМЕНКО наголосив, що на цій сесії планується ухвалення пенсійної реформи, Житлового і Трудового кодексів, змін до закону про вищу освіту, які зменшують соціальні права студентів і викладачів, початок «реформи» охорони здоров’я, яка радикально скорочує кількість лікувально-профілактичних закладів тощо.

Водночас, він підкреслив, що внесення змін у всі серйозні законопроекти, які можуть вплинути на соціальний стан громадян, повинні починатися з обговорення на парламентських слуханнях, за якими повинен йти розгляд у профільному комітеті ВР, а лише потім обговорення у сесійній залі.

«Починаючи із законопроекту про вищу освіту, лише такий підхід повинен бути до розгляду ключових законопроектів, які матимуть вплив на життя громадян», - наголосив М.ТОМЕНКО.