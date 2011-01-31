У Тимошенко кажуть, що Янукович заляканий і розгублений

Влада вкотре завдає Україні шкоди, на цей раз - відмовою лідеру партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО здійснити поїздку до Брюсселя.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі партії "Батьківщина" з приводу відмови слідчих Генеральної прокуратури у задоволенні клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про можливість виїхати за кордон в рамках обраної для ней міри запобіжного заходу - підписки про невиїзд.

"Після скандального візиту у Давос ЯНУКОВИЧ вкотре завдав шкоди міжнародному іміджу України та європейській перспективі нашої держави. Саме так у партії "Батьківщина" розцінюють зрив українською владою візиту Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселя, де у неї мали відбутися зустрічі з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ та іншими лідерами Євросоюзу. Візит мав відбутися 1-2 лютого цього року", - йдеться у коментарі партії "Батьківщина".

На думку керівництва партії "Батьківщина", дії влади наочно свідчать, що В.ЯНУКОВИЧ не гребує використанням правоохоронних органів для політичного переслідування опонентів. "Він чинить перешкоди діяльності лідера опозиційної партії як всередині країни, так і за її межами, демонструючи свій страх та розгубленість. Такі дії ЯНУКОВИЧА лише віддаляють Україну від Європейського Союзу", - переконані у "Батьківщині".