Кілька військових частин на Київщині сидять без хліба

У кількох військових частинах Київської області солдати і офіцери-льотчики залишилися без хліба, що є обов`язковим елементом армійського раціону.

Про це агентству УНІАН повідомило джерело у військовій частині А-2215, якою командує полковник Дмитро ФІЛАТОВ (військовий гарнізон Бориспіль, льотна бригада, яка забезпечує перельоти, зокрема, керівного складу Міноборони України і Генштабу ЗСУ).

Кілька військовослужбовців частини, які побажали залишитися неназваними, підтвердили, що справді з 26 січня перестали одержувати білий і чорний хліб, встановлений за нормами, передбаченими відповідною постановою Кабінету міністрів України. Таким чином, вже шостий день поспіль 120 військовослужбовців термінової служби і більш як 300 офіцерів і прапорщиків льотно-технічного складу не отримують встановлене постачання щодо хлібу.

Як розповів один із співбесідників агентства, у пошуках виходу з ситуації 26 і 27 січня один з офіцерів служби тилу частини був змушений закупати хліб за готівку, взявши їх з каси буфета Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військторг», що опікується організацією харчування військовослужбовців у названому військовому колективі.

28 січня у частині було налагоджено випікання хлібу своїми силами. При цьому борошно для його випікання вилучається зі складів недоторканного запасу, а саме випікання ведеться силами співробітників їдальні, що не передбачено інструкціями. У результаті вдається випекти лише 150 г хліби з розрахунку на одного військовослужбовця, хоча за нормами встановлено близько 750 грамів. Природно, при цьому не може бути і мови про дотримання технологічних норм, відзначив співбесідник агентства.

Джерело не виключило, що у подібній ситуації опинилася не лише його частина. «Явно випадок не одиничний, бо на сьогодні Міністерство оборони не платить за харчування солдатів з вересня 2010 року», - відзначив він.

Як відомо, борг Міноборони за надані послуги у сфері харчування за четвертий квартал 2010 року перевищив 100 млн. грн. У січні 2011 року ситуація погіршилася, сумарний борг збільшився на майже 75 млн. грн., сягнувши 175 млн. грн.

Коли буде виконано розрахунок по боргах, в Міноборони не коментують, незважаючи на те, що наприкінці 2010 року Кабмін перерахував на ці цілі 87 млн. грн.

Ситуацію, що склалася з харчуванням військовослужбовців, у прес-службі Міноборони телефоном відмовилися коментувати.