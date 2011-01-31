Королевська хоче скласти список питань, що не дають жити бізнесу

У регіонах України зареєстровано близько 200 представників Ради підприємців при Верховній Раді України.

Про це повідомила співголова Ради, голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час засідання Ради підприємців при Верховній Раді України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, до порядку денного засідання було внесено питання формування регіональних представництв Ради підприємців, складу комітетів Ради, а також план організації роботи Ради і порядок узгодження організації масових заходів щодо захисту прав і свобод підприємців у 2011 році.

Коментуючи інформацію про те, що на сьогодні зареєстровано близько 200 представників Ради підприємців у регіонах України, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила: «Головне завдання Ради підприємців – розбудувати комунікацію з регіонами, створити механізм, який зможе піднімати економічні проблеми, які хвилюють підприємців, на самий верх. Тому нам важливо розбудувати таку систему представництв у регіонах, яка охопить всю Україну і представлятиме інтереси всіх підприємців, тих, хто створює валовий внутрішній продукт країни, платить податки і наповнює державний бюджет».

Під час обговорення плану роботи Ради підприємців у 2011 році Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила на необхідності формулювання простих і зрозумілих вимог підприємців до влади. «Ми маємо скласти перелік тих проблемних питань, які не дають можливості жити і розвиватися підприємцям, не дозволяють поліпшити бізнес-клімат у країні і створити сприятливе економічне середовище для інвестицій. Йдеться про тотальні перевірки фіскальними органами, спроби повної ліквідації спрощеної системи оподаткування, виправлення недоліків і пропусків у законодавстві, спричинених поспішним ухваленням Податкового кодексу», - відзначила народний депутат.

У засіданні Ради підприємців при Верховній Раді взяли участь представники громадських організацій, які об`єднують підприємців Чернігівської, Київської, Львівської, Хмельницької, Луганської, Харківської, Волинської, Одеської, Донецької та інших областей України.