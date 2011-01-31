Тігіпко вже надумав забрати пенсійну реформу з парламенту

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО не виключає, що проект закону про введення в Україні пенсійної реформи може бути відкликано з Верховної Ради для внесення змін до нього.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар С.ТІГІПКА.

За її даними, С.ТІГІПКО сьогодні під час обговорення законопроекту про пенсійну реформу з профспілками відзначив, що уряд підготував близько 10 поправок до законопроекту. Після того як вони будуть затверджені, проект документа буде відкликано з парламенту для внесення відповідних змін.

«Шістнадцятого лютого у нас будуть слухання у Верховній Раді. До того часу я вноситиму пропозицію Кабінету міністрів відкликати цей законопроект», - сказав міністр соцполітики.