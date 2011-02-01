Пропозиція Хари скасувати «спрощенку» є небезпечною демагогією?

Пропозиція народного депутата від Партії регіонів, голови Федерації профспілок України Василя ХАРИ скасувати спрощену систему оподаткування для підприємців замість пропонованого урядом підвищення пенсійного віку може бути новим елементом пропагандистської кампанії по дискредитації підприємницького руху в Україні.

Таку думку висловив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, коментуючи УНІАН позицію В.ХАРИ щодо пенсійної реформи, запропонованої урядом Миколи АЗАРОВА.

«Сьогодні в Україні ніхто, крім самого уряду, не підтримує підвищення пенсійного віку, - сказав В.РОЙ. – Тому критика В.ХАРОЮ цієї урядової ініціативи – лише капля в морі негативних відгуків на урядовий законопроект. Навіть віце-прем’єр Сергій ТІГІПКО вже готовий відкликати його з Верховної Ради. Натомість, говорячи про необхідність скасування спрощеної системи оподаткування, В.ХАРА пропонує крок, який сьогодні для уряду набагато бажаніший і важливіший, ніж підвищення пенсійного віку для жінок».

На думку В.РОЯ, пропозиція В.ХАРИ є спробою протиставити підприємців-спрощенців суспільству. Також В.РОЙ переконаний, що уряд не відмовився від задуму ліквідувати спрощену систему оподаткування як таку.

«Представлення скасування спрощеної системи оподаткування як засобу, що допоможе не підвищувати пенсійний вік - дуже небезпечна пропагандистська демагогія, - вважає В. РОЙ. - Це спроба виставити підприємців-спрощенців, котрі нині борються за право продовжити свою підприємницьку діяльність за системою спрощеного оподаткування, чи не головними винуватцями необхідності підвищення пенсійного віку. Мовляв, уряд змушений вдаватися до цього, бо «спрощенці» не хочуть платити податки взагалі і до Пенсійного фонду зокрема. Тим самим голова ФПУ фактично озвучив новий елемент пропагандистської кампанії, підсумком якої, за задумом її організаторів, мають стати, по-перше, дискредитація підприємців-спрощенців в очах суспільства, по-друге – виставлення їх винуватцями можливого підвищення пенсійного віку та мінімального трудового стажу, по-третє – скасування системи спрощеного оподаткування», - сказав В.РОЙ.

Нагадаємо, восени 2010 року по всій Україні проходили масові акції протесту підприємців, які виступали проти ухвалення нового Податкового кодексу, що скасовував спрощену систему оподаткування. Влада пішла на поступки й поки зберегла дію «спрощенки». Але на початку грудня 2010 року за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА було створено комісію, яка займеться розробкою нової системи оподаткування для малого бізнесу.