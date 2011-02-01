Томенко: що на місці поховання Шевченка будуть робити футболісти?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернеться до прем’єр-міністра України з проханням дати роз’яснення навіщо для проведення Євро-2012 будувати вертолітний майданчик недалеко від місця поховання Тараса Шевченка.

Як повідомляє прес-служба М.ТОМЕНКА, про це він повідомив сьогодні, виступаючи у парламенті під час розгляду проекту закону про внесення змін до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (щодо об`єктів, пов`язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу).

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що чемпіонат Європи 2012 року з футболу буде проведений в Україні в будь-якому випадку. «Інша справа як він буде проведений», - зауважив він.

Віце-спікер нагадав, що ним зареєстровано у парламенті проект постанови Верховної Ради України «Про заслуховування інформації Кабінету міністрів України щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб, пов‘язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». «Ми дали право уряду попрацювати без жодного контролю в частині використання бюджетних коштів для підготовки та проведення Євро-2012, думаю, що ми визріли до того, аби в парламенті заслухати звіт уряду про використання цих коштів», - сказав М.ТОМЕНКО.

Окремо М.ТОМЕНКО повідомив, що, згідно з інформацією, яку він отримав, «у нас для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу пропонується виділити кошти для гелікоптерного майданчика місткістю десять посадкових місць з пасажирським терміналом пропускною спроможністю п’ятдесят пасажирів/годину з під’їзною дорогою в селі Пекарі Канівського району Черкаської області, на що пропонується виділити близько 3 мільйонів гривень». За словами М.ТОМЕНКА, виникає питання: «що на місці поховання Тараса Шевченка будуть робити футболісти?».

Заступник голови парламенту наголосив, що це лише один приклад, а їх багато, зокрема, за його словами, у Львівській, Харківській та інших областях з метою будівництва інфраструктури для Євро-2012 вилучено вже стільки землі, що, очевидно, не лише об’єкти, а й конкретні люди для приватних потреб будуть проводити будівництво. «Тому парламент повинен заслухати що вже зроблено, які закупівлі здійснені, чи є порушення, а потім розглядати законопроекти щодо можливого послаблення державного контролю», - ще раз підкреслив М.ТОМЕНКО. «Євро повинно бути на користь народу, а не на шкоду державному бюджету», - додав він.