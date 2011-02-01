Андрієвський: Київ має чотири дати виборів - і всі у правовій площині

Київ на сьогодні має чотири дати виборів, які знаходяться в правовій площині. На цьому наголосив Голова Української селянської демократичної партії, депутат Київради Дмитро Андрієвський в інтерв`ю УНІАН.

«Жодної легітимної дати виборів в Києві, через яку б не прийшлося сперечатися та шукати політичного консенсусу, на жаль, немає. За чинним законодавством, вибори міського голови мають пройти у травні 2012, вибори депутатів Київради - у травні 2013, а згодом Київ, як і вся країна, має піти на чергові місцеві вибори у жовтні 2014 року, бо законом про місцеві вибори чітко встановлюється проведення виборів одночасно по всій країні», - наголосив депутат.

Проте, за словами Дмитра Андрієвського, після голосувань у Раді поправок до Конституції місцеві вибори по Україні будуть перенесені на 2015 рік.

«Ось вам чотири дати, і, головне, вони всі в правовій площині. У цих постійних виборах ніхто не зацікавлений, так само не зацікавлені і в тому, щоб Київ і Тернопільська облрада обиралися не в унісон з усією державою», – зауважив політик.

Голова УСелДП, депутат Київради Дмитро Андрієвський вважає, що серйозна дискусія ще попереду: «Але обов`язково треба депутатів Київради і Київського міського голову обрати разом».

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