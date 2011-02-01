Янукович зустрівся з Матіос
17:42, 01 лютого 2011Політика
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Письменниця подарувала Президенту книги
|Марія Матіос
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні на зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і М.МАТІОС. На зустрічі також була присутня заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.
Співрозмовники обговорили перспективи розвитку української літератури, гуманітарні питання, в тому числі – підготовку до Шевченківських днів.
Також у ході майже годинної бесіди було обговорено цілу низку актуальних питань, пов’язаних із розвитком культури і освіти.
М.МАТІОС подарувала Президентові кілька своїх книжок.
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