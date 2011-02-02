Південна митниця не коментує звинувачення у рекеті і хабарництві

Південна митниця не коментує звинувачення у рекеті та вимаганні хабарів, висунуті одеськими вантажоперевізниками.

На прохання кореспондента УНІАН прокоментувати оприлюднену заяву представників профспілок митних брокерів і перевізників, які працюють в Одеському та Іллічівському портах, начальник прес-служби Південної митниці Богдан ПАНАС відповів, що “з цього приводу у митниці коментарів немає”.

Як передавав УНІАН, 1 лютого представники профспілок митних брокерів і перевізників, які працюють в Одеському та Іллічівському портах, передали голові Одеської облдержадміністраціі Едуарду МАТВІЙЧУКУ спільну заяву, де закликають забезпечити безперебійний пропуск вантажів через порти регіону, в яких, за їхнім твердженням, представники контролюючих служб діють «за корупційною схемою».

Зокрема, як йдеться в заяві, 26 січня начальники митних постів у портах, а також начальники вантажних відділів запросили до себе керівників транспортних і експедиторських підприємств, що працюють в портах, і проінформували їх, що з Києва надійшла команда платити митникам неофіційно готівкою за кожен контейнер, що вивозиться: за прохідний транзит – 300 дол., за внутрішній транзит – 200 дол., за імпорт (розмитнення) – 500 дол. Гроші, за їхніми словами, підуть до Києва, «в общак»: хто хоче працювати, той мусить платити».

За твердженням авторів заяви, місцеві митники «як досвідчені рекетири знають, як примусити платити «незгодних». У морських портах діє норма: дається кілька безплатних днів для організації вивозу контейнера. Після чого, за кожну добу перебування в порту, нараховується штраф від 100 до 500 дол. Користуючись цим, з 27 січня 2011 року митники в портах перестали приймати на реєстрацію документи для вивозу контейнерів, а вже завантажені автомобілі просто не випускають».

Е.МАТВІЙЧУК розпорядився підготувати документи до проведення найближчим часом наради в ОДА, на яку будуть запрошені всі зацікавлені сторони: як вантажоперевізники, так представники митниці, СБУ та інших правоохоронних органів.