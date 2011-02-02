Слідчі веліли Тимошенко тримати язик за зубами

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні слідчі Генеральної прокуратури взяли з неї підписку про нерозголошення таємниці слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила після чергового допиту у Генпрокуратурі, відповідаючи на запитання журналістів про зміст питань, які ставили їй під час допиту.

«До речі, сьогодні я підписала документи про нерозголошення таємниці слідства. Не знаю, для чого – може, ще одну кримінальну справу готують за розголошення таємниці слідства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, екс-прем’єр уточнила, що сьогодні її викликали до Генпрокуратури у рамках кримінальної справи про закупівлю транспортних засобів для сільської медицини.