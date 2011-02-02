Янукович пов'язує «добробут наших дітей» з трубою і російським газом
Без Росії, каже, ніяк
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неможливою модернізацію української газотранспортної системи без участі головного замовника послуг газового транзиту - Російської Aедерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ.
“Без участі Росії, яка є головним постачальником цієї сировини, не можемо реалізувати цей проект. Без неї не маємо у цій сфері жодної перспективи”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він відзначив, що участь Європейського Союзу у консорціумі з модернізації української ГТС сприятиме прозорості у схемах поставки газу та підвищить безпеку поставок до Європи.
Президент додав, що Україна зацікавлена у збільшенні обсягів транзиту газу через свою територію до держав ЄС.
“Це прагматичні бажання, бо з ними пов`язаний добробут наших дітей та майбутнє держави”, - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.