Від Пшонки чекають пояснень, чому Тимошенко заборонили їхати у Брюссель

Комітет Верховної Ради України з питань євроінтеграції на своєму сьогоднішньому засіданні одностайно ухвалив рішення звернутися до Генерального прокурора стосовно надання роз’яснення щодо заборони поїздки лідера опозиції Юлії Тимошенко до Брюсселю на запрошення Європарламенту.

Це питання, як повідомляє сайт БЮТ-Батьківщини, було включене першим пунктом до порядку денного засідання комітету за пропозицією члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Степана Курпіля.

Голова комітету Борис Тарасюк, розпочинаючи засідання, висловив думку, що Комітет повинен відреагувати на заборону ГПУ щодо поїздки до Брюсселю Юлії Тимошенко та звернутися особисто до Генерального прокурора.

У свою чергу присутній на засіданні Комітету голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван Кириленко зазначив, що наразі дуже важливо, щоб Комітет ухвалив не політичне рішення, а рішення з точки зору процесу євроінтеграції України.