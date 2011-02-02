Тарасюк попереджає, що Україна наближається до червоної картки від ЄС

Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, лідер НРУ Борис ТАРАСЮК вважає, що політичні репресії проти представників опозиції, зокрема заборона Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель, можуть поставити під сумнів підписання Угоди про асоціацію, угоди про надання безвізового режиму для громадян України, і загалом призвести до згортання відносин України і ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Маючи цілу низку зустрічей у Брюсселі, я відчув ті настрої, які панують сьогодні у структурах Європейського Союзу відносно того, що відбувається в Україні. У ЄС висловлюють стурбованість з приводу політичних репресій, які розгорнулись по відношенню до представників опозиції, в тому числі до колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, а також цілої низки членів її уряду і високопосадовців», – зазначив Б.ТАРАСЮК.

За його словами, сьогодні у Євросоюзі не виникає сумніву, що політично вмотивовані розслідування приховують під собою політичні репресії з боку нинішньої влади. «Відмова Юлії ТИМОШЕНКО у поїздці до Брюсселя також знайшла досить гостру оцінку з боку відомих політиків ЄС. Поряд з фактом надання політичного притулку ДАНИЛИШИНУ все це створює досить неприглядну картину, як виглядає сьогоднішня Україна», - сказав голова НРУ.

«Україна поки що не отримала червону картку, як це сталося з Білоруссю. Але те, що вже не одна жовта картка показана Україні, є ознакою стурбованості, яка існує у структурах ЄС. Якщо українська влада адекватно не поставиться до цих жовтих карток, то це може призвести і до згортання двосторонніх взаємин між Україною і ЄС, і поставити під запитання підписання і набуття чинності Угоди про асоціацію, і поставити під запитання питання про надання безвізового режиму для громадян України», – зауважив він.