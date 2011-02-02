Триває захоплення церков УПЦ Київського патріархату на Сумщині

В Сумській області сім керівників осередків політичних партій і громадських організацій звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом вжити заходів до припинення захоплень у регіоні церков УПЦ Київського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення підписали голова обласної організації Народного Руху України Сергій БУТЕНКО, голова обласного товариства "Просвіта" Олексій ШЕВЧЕНКО, голова обласного товариства "Меморіал" імені Василя Стуса Світлана ДУБРОВСЬКА, крайовий отаман Українського козацтва Микола КОБОЗЄВ, голова Вільної профспілки "Воля" Юрій КОНДРАТЕНКО, голова облосередку ВГО "Молодий Народний Рух" Андрій РИБАЛКО та голова Спілки української молоді "Сумщина" Андрій БУКІН.

«Громадські організації Сумщини, підтримуючи заяву Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА від 30 грудня 2010 року, стурбовані численними фактами зазіхання на законні права та інтереси віруючих Української Православної Церкви Київського патріархату на користь Української Православної Церкви (Московського патріархату)», - говориться у заяві.

Зокрема, підписанти нагадали, що 25 травня 2010 р. у місті Шостка було вчинено підпал храму Святої Трійці громади УПЦ КП. Крім того, 2 червня 2010 р. в селі Юнаківка Сумського району представники УПЦ (МП) самочинно захопили храм УПЦ КП. Також 16 червня 2010 р. Сумська єпархія УПЦ (МП) заявила про, так званий, "перехід в лоно канонічної церкви" Свято-Покровської громади с. Кияниця Сумського району (хоча громада жодного рішення не приймала) та захопила храмове приміщення. А в листопаді 2010 р. до села Грунівка Краснопілького району, де з 1995 року діє громада УПЦ КП, прибула група осіб, які відрекомендувалися як представники Партії регіонів та УПЦ (МП). Вони вели агітацію проти УПЦ КП та переконували громаду села переходити до УПЦ (МП), а в грудні 2010 р. була проведена подібна агітація серед парафіян Свято-Катеринівської церкви с. Хоружівка Недригайлівського району. Подібна інформація постійно надходить від віруючих та духовенства УПЦ КП з інших районів області.

«Останнім часом на території області постійно затримується реєстрація парафій УПЦ КП державною адміністрацією, а в деяких районах області (Глухівський, Путивльський, Охтирський, Роменський та інших) всі культові споруди передані в односторонньому порядку УПЦ (МП). На звернення до голови Сумської ОДА Юрія ЧМИРЯ із вимогою забезпечити на Сумщині дотримання Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" представники громадськості отримують лише протокольні відповіді із запевненнями про "рівне ставлення до всіх конфесій".

Переконані, що Сумщина повинна перестати бути регіоном церковного рейдерства та систематичного порушення конституційних прав і свобод православних громадян», - заявляють автори заяви.

«В іншому разі подальша реалізація планів іноземного духовного центру по знищенню УПЦ КП загрожує дестабілізацією релігійної ситуації в державі і протистоянням у суспільстві. Спроби захоплення храмів УПЦ КП можуть призвести до загострення протистояння між прихильниками УПЦ КП та УПЦ (МП), що може мати непередбачені наслідки», - наголошується в заяві.

Керівники осередків політичних партій і громадських організацій Сумщини висловили впевненість в тому, що «подальший розвиток Української держави можливий лише за умови порозуміння та збереження миру і злагоди між православними громадянами України».

«Звертаємося до Вас, як до Президента України, із проханням захистити законні конституційні права та інтереси православних віруючих Сумської єпархії УПЦ КП та припинити спроби тиску на духовенство та захоплення православних храмів з боку прихильників УПЦ (МП). Закликаємо Вас продовжувати політику рівного і збалансованого ставлення до релігійних конфесій, яку вели всі Ваші попередники на посту Президента України», - сказано у тексті документа.

Тим часом у Сумській єпархії УПЦ КП заявляють про чергову спробу захоплення храму. «У місті Конотоп віряни УПЦ КП цілодобово чергують біля Свято-Миколаївського храму, боячись рейдерської атаки з боку УПЦ (МП)», - повідомляє офіційний сайт єпархії.

Свято-Миколаївський храм у Конотопі – це одна з найдавніших дерев’яних козацьких церков у Сумській області: в часи СРСР її переробили в клуб, потім храм довгий час стояв пусткою, але прихожани своїми силами відновили його, провели ремонтні роботи, оздобили та провели благоустрій навколишньої території. Однак у прес-секторі управління СБУ в Сумській області повідомили, що до спецслужби не надходило ніяких заяв щодо ситуації навколо цього храму.