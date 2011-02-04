США застерігають владу України від вибіркового переслідування опозиції

Сполучені Штати Америки застерігають владу України від вибіркового кримінального переслідування опозиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив 3 лютого заступник помічника Держсекретаря США, який відповідає за відносини з Росією, Україною, Молдовою і Білоруссю, Деніел РАССЕЛ.

Він відзначив, зокрема, що у уряду США виникає стурбованість у зв`язку зі справою, порушеною проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«І, хоча, повірте, все міжнародне співтовариство, включаючи США, підтримує боротьбу з корупцією, уряду України треба бути дуже обережним у питанні, що стосується вибіркового переслідування, зокрема опозиційних політиків», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні порушено 18 кримінальних справ проти опозиційних політиків і членів попереднього уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Колишній міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН, проти якого також було порушено кримінальну справу, одержав політичний притулок у Чехії.