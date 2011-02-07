Соколовський: треба готуватися до життя без коштів від транзиту газу

Експерт із енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що Україні слід було б готуватися до життя, не розраховуючи на кошти, що отримуються від транзиту газу.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Транзитні надходження, звичайно, - серйозний «підсос» для національного ВВП, але не визначальний у питаннях незалежності 46-ти мільйонної держави. Нам потрібно бути готовими, у разі потреби, жити без транзитних коштів, приміром, так, як справляється Угорщина. Якщо вдасться заробляти на транзиті – добре, якщо ж ні – не повинно бути трагедії для країни з нормально функціонуючою економікою й без штучних газотранзитних проблем, які створюються, як правило, ззовні», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що сьогодні НАК «Нафтогаз України» заробляє на транзиті газу на рік приблизно 1,3 млрд. доларів, проте в разі створення СП із «Газпромом» розмір цих коштів може зменшиться.

«У разі створення СП із “Газпромом” нам залишиться лише половина з цих заробітків і повний контроль ситуації російською стороною. Звичайно, ГТС могла б заробляти втричі більше, якби транзитні ставки були європейськими», - підкреслив експерт.

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