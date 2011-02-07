Студента, якому інкримінують спиляну голову Сталіна, залишили під вартою

Запорізький обласний апеляційний суд сьогодні, 7 лютого, залишив без задоволення скаргу запорізького студента-історика Едуарда АНДРЮЩЕНКА, підозрюваного в спилюванні голови пам`ятника Сталіну, й залишив Е.АНДРЮЩЕНКА під вартою.

Як повідомив УНІАН адвокат затриманого Сидір КІЗІН, "незважаючи на те, що суду були надані клопотання від колективу Запорізького національного університету і історичного факультету ЗНУ, а також листи Запорізької обласної інспекції архітектурно-будівельного контролю про необхідність проведення демонтажу так званого "пам`ятника Сталіну", й дані, що свідчать про те, що Е.АНДРЮЩЕНКО не перебував у районі обкому КПУ на момент події, суд скаргу на незаконність його утримання під вартою залишив без задоволення".

Таким чином, за словами адвоката, суд фактично продовжив утримання Е.АНДРЮЩЕНКА під вартою на весь період слідства.

"Ми вичерпали всі передбачені українським законодавством можливості для зміни запобіжного заходу", - констатував С.КІЗІН.

Адвокат так само заявив, що розцінює це рішення суду як "винятковий цинізм".

"Рішення суду є повним абсурдом: на сьогоднішній день немає абсолютно ніяких підстав другий місяць утримувати під вартою людину, підозрювану в скоєнні "хуліганства". Причому "хуліганства", причетність до скоєння якого абсолютно нічим не підтверджена. Якщо ж додати, що Е.АНДРЮЩЕНКО - законослухняна людина, яка не має ні бажання, ні підстав переховуватися, абсолютно готовий з’являтися на судові засідання, то все, що відбувається, взагалі виглядає як винятковий цинізм і ніщо інше, як політичні репресії", - заявив С.КІЗІН.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Й.Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі зловмисники пошкодили бюст Сталіна, відрізавши йому голову.

У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.

1 січня 2011 року міліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху пам`ятника Сталіну в Запоріжжі за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України - "Умисне знищення майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом".

5 січня Прокуратура Запорізької області кваліфікувала вибух пам`ятника Сталіну на території Запорізького обкому КПУ як терористичний акт і, забравши справу у міліції, передала її в СБУ.

27 січня 2011 р. Управління СБУ в Запорізькій області, яке розслідує кримінальну справу за фактом здійснення терористичного акту (вибуху пам`ятника Сталіну на території Запорізького облкомітету КПУ), оголосило в розшук невідомого, підозрюваного в скоєнні цього злочину.