Полохало: діти не винні, що мусять вчитися за нинішньої влади

Голова Комітету з питань науки та освіти Володимир ПОЛОХАЛО звинувачує “владу ЯНУКОВИЧА-ТАБАЧНИКА” в антиєвропейському баченні ролі освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «БЮТ–«Батьківщина», про це В.ПОЛОХАЛО заявив газеті «Вечірні вісті».

“Діти не винні у тому, що вони мусять вчитися за влади ЯНУКОВИЧА-ТАБАЧНИКА, в яких свої індивідуальні, антиєвропейські бачення ролі освіти”, - сказав він.

В.ПОЛОХАЛО вважає, що за рік перебування при владі “януковичі-табачники завдали великої шкоди освіті та науці”. «У демократичному, цивілізованому світі влада намагається брати на себе функцію фінансування освіти. В Україні все навпаки, зменшуються видатки на освіту, квота держзамовлення у ВНЗ скорочується більш ніж на 40%, а на науку цього року практично нічого не виділено (0,37% від ВВП, що є найнижчим показником у світі). Натомість збільшуються видатки на утримання адміністрації президента та інших чиновників», - наголосив депутат.

За словами В.ПОЛОХАЛА, після таких «реформ», заяви міністра освіти, науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА про те, що Україна планує увійти в європейський освітній простір, звучать не просто як цинізм, а як знущання над українцями і усім європейським освітнім простором.

«Ця команда почала закривати виключно українські школи, мотивуючи тим, що там нібито бракує достатньої кількості учнів, вчителів, належного технічного забезпечення тощо. Батьки і громада загалом ставляться у безвихідне становище, залякуються владою і неспроможні відстояти збереження шкіл», - відзначив В.ПОЛОХАЛО.

За даними Голови Комітету, на Сході країни під цією маркою планується закрити близько 100 шкіл у цьому році.

«По суті цей процес нагадує русифікацію, витіснення української мови з освіти та інші негативні процеси, які ми уже спостерігали у совєтські часи», - переконаний В. ПОЛОХАЛО.

Демографічний фактор, за його словами, є наразі справді викликом, оскільки кожна п’ята школа в сільській місцевості має малу наповнюваність.

Аби зупинити руйнівні процеси в освіті, визначальну роль, на думку В.ПОЛОХАЛА, можуть відіграти освітяни, діти та їхні батьки, оскільки це все скеровано проти них і України загалом.

Для порятунку малокомплектних шкіл депутат пропонує відновити дію мораторію на їх закриття, аби нинішня влада “не зловживала, не руйнувала освіту і не проводила його «совєтизацію» по ТАБАЧНИКУ”.

В прес-службі нагадали, що у 2009 році за ініціативи В.ПОЛОХАЛА була ухвалена постанова, якою заборонялося закриття так званих малокомплектних шкіл. Тоді був впроваджений мораторій на закриття малокомплектних шкіл в сільській місцевості. У постанові передбачено, що зняття цього мораторію може бути лише в тому випадку, якщо будуть ліквідовані всі негативні наслідки після закриття школи і діти будуть забезпечені усім необхідним для отримання якісної освіти.