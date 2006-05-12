Хто буде прем`єром Криму?

Кандидатуру прем`єра Криму буде розглянуто після консультацій з Президентом – кримський спікер

Сімферополь. 12 травня. УНІАН. Кандидатуру на посаду голови Ради міністрів Криму буде розглянуто після консультацій з Президентом України, повідомив журналістам голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання про кандидатури, що розглядаються на посаду голови Ради міністрів Криму, А.ГРИЦЕНКО відзначив, що саме з цією метою оголошено перерву в роботі сесії до 19 травня, щоб відповідно до закону провести консультації з Президентом України щодо кандидатури кримського прем`єра.

«Коли всі питання буде узгоджено, ми всіма фракціями, які підписали коаліційну угоду, розглянемо питання про структуру уряду і персоналії. Без консультацій з Президентом ми поки що не розглядаємо жодних кандидатур», – повідомив голова парламенту Криму і нагадав, що відповідно до закону голова Ради міністрів АРК призначається і звільняється Верховною Радою автономії після узгодження з Президентом України.

В даний час головою Радміну АРК є Анатолій БУРДЮГОВ.