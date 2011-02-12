Адмінреформа залишає владі лише "совковий механізм"?

Адміністративна реформа, запроваджена чиною владою, призведе до зменшення публічності і колегіальності в роботі уряду та погіршення міжміністерської координації.

На це вказують експерти Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО та Віктор ТИМОЩУК в статті для газети «Дзеркало тижня. Україна» (№5 12 лютого 2011 року).

«Пояснити ліквідацію урядових комітетів можна хіба що тим, що віце-прем’єр-міністри тепер мають власні міністерства і втратили інтерес до урядових комітетів. Але нагадаємо, що на тлі радянського механізму підготовки урядових рішень, утворення в 2000 році урядових комітетів було одним з небагатьох досягнень нашої держави у наближенні процедури підготовки та прийняття рішень урядом до рівня демократичних європейських країн”, - наголошують експерти.

За їх словами, саме на урядових комітетах з’явилася можливість реального обговорення проектів рішень членами уряду та іншими вищими посадовцями. “Тобто, з’явився вагомий інструмент для більшої публічності (відкритості) роботи уряду, обґрунтованості його рішень, зменшення корупційних можливостей протягувань „термінових» урядових актів на засідання Кабміну без обговорення“, - підкреслюють експерти.

При цьому вони зазначають, що тепер у виконавчої влади знову залишиться лише “совковий механізм заочного письмового візування (погодження) проектів”.

„Можливо, це й виправдано в теперішніх умовах, коли всі варті уваги рішення приймаються на Банковій, але для України це однозначно крок назад“, - підкреслюють І.КОЛІУШКО та В.ТИМОЩУК.