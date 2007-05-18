Україна хоче знати, чому в Росії знесли пам`ятник українському льотчику

Міністерство закордонних справ України просить зовнішньополітичне відомство Росії надати інформацію про правові підстави демонтажу пам`ятника загиблому під час Великої Вітчизняної війни українському льотчику Василю Пойденку на Київському шосе в Підмосков`ї.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

Український МЗС направив відповідний запит і поки що не одержав відповіді російських дипломатів.

Як повідомляв УНІАН, в підмосковній Апрелівці днями було знесено пам`ятник лейтенанту Василю Федоровичу Пойденку, українському льотчику, який захищав Москву. За інформацією ряду ЗМІ, пам`ятник знесли у зв`язку з розширенням Київського шосе, але місцева адміністрація обіцяє пам`ятник відновити.