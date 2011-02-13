У театрі кажуть, що охорону Людмили Янукович неправильно зрозуміли

Ніхто не забороняв фотографувати першу леді Людмилу Янукович у Донецькому музично-драматичному театрі.

Про це заявив заступник директора з творчих питань Донецького музично-драматичного театру Олег Пшин, повідомляє Українська правда з посиланням на "КП в Україні".

"Чутки про заборону на зйомку - це повна маячня. До мене звернулася охорона першої леді з проханням пояснити журналістам, щоб не засліплювали Людмилу Олександрівну і її супроводжуючих спалахами і світлом камер, коли вони будуть іти від машини по сходах у театр. Все-таки це може бути небезпечно", - зазначив він.

За словами заступника директора театру, цю інформацію він і передав журналістам, але це було лише прохання.

"Ніяких заборон на те, щоб знімати першу леді в залі і тим більше підходити до неї з питаннями ніхто не давав", - зазначив він.

Як повідомлялося, 12 лютого першу леді заборонили фотографувати під час відвідин Донецького музтеатру.