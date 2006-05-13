Ющенко візьме участь у відкритті меморіалу загиблим українцям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з Варшави до села Павлокома (Підкарпатське воєводство), де візьме участь в урочистому відкритті пам`ятника-меморіалу загиблим українцям.

Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави Української держави.

Також сьогодні Президент України зустрінеться з представниками української громади у Польщі та проведе зустріч з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, що Президент України перебуває у Республіці Польща з дводенним офіційним візитом.