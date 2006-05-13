Ющенко візьме участь у відкритті меморіалу загиблим українцям
10:48, 13 травня 2006Політика
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Президент України перебуває у Республіці Польща
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з Варшави до села Павлокома (Підкарпатське воєводство), де візьме участь в урочистому відкритті пам`ятника-меморіалу загиблим українцям.
Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави Української держави.
Також сьогодні Президент України зустрінеться з представниками української громади у Польщі та проведе зустріч з представниками ЗМІ.
Нагадаємо, що Президент України перебуває у Республіці Польща з дводенним офіційним візитом.
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