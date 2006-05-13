Нинішня Київрада довго не протримається

Перший секретар Київського міського комітету Соціалістичної партії України Валентина СЕМЕНЮК прогнозує зміну нинішньої конфігурації сил у Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМЕНЮК повідомила, виступаючи з доповіддю на третьому етапі XVI звітної конференції Київської міської організації СПУ.

За її словами, вперше за свою історію Київська організація СПУ має в Київраді свою постійну фракцію.

Водночас, зазначила вона, співвідношення сил у Київраді таке, що повноцінно працювати фракція зможе тільки блокуючись з іншими політичними силами – або з більшістю, ядром якої є Блок Леоніда Черновецького, або з БЮТ та Громадським активом Києва, і тоді СПУ опиниться в опозиції.

Водночас, вона підкреслила, що на відміну від ВР, у місцевих радах немає імперативного мандату і нинішня конфігурація сил у Київраді змінюватиметься.

«Треба тільки працювати над тим, щоб ці зміни були на нашу користь», - сказала вона.