Зустріч Ющенка і Януковича знову закінчилася

У Секретаріаті Президента закінчилась зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник прес-служби Президента України.

За його словами, зустріч закінчилась приблизно 15 хвилин тому.

Також представник прес-служби зазначив, що зустріч В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА проходила за зачиненими дверима, тому її результати наразі невідомі.