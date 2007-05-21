Зустріч Ющенка і Януковича знову закінчилася

20:15, 21 травня 2007
Політика
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Ющенко, ЯнуковичУ Секретаріаті Президента закінчилась зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник прес-служби Президента України.

За його словами, зустріч закінчилась приблизно 15 хвилин тому.

Також представник прес-служби зазначив, що зустріч В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА проходила за зачиненими дверима, тому її результати наразі невідомі.

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