Церемонія нагородження переможців Національного конкурсу «Краща книга України»

12-00 - В рамках Другої Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку відбудеться церемонія нагородження переможців Національного конкурсу «Краща книга України». Організатори виставки - Державний комітет телебачення і радіомовлення України, ТОВ «ЕКСПО 2000 Україна», ЗАТ «Міжнародний виставковий центр» (Міжнародний виставковий центр, Броварський пр-т, 15). Телефони: 206-87-82, 201-11-74

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