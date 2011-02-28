Азарову підказують, як легалізувати зарплати

Знизивши податкове навантаження на зарплату, уряд доб`ється її легалізації, заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва в інтерв`ю інформаційно-аналітичному сайту «ОстроВ».

На її думку, люди мають відчувати, що їхній внесок до бюджету не розкрадається чиновниками, а використовується максимально раціонально.

Як відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, людей сьогодні найбільше обурює неефективне витрачання коштів державного бюджету. «Доти, доки у нас бюджети розподілятимуться вручну, за принципом - «хто ділить, тому все й дістається», представники бізнесу будуть дуже неохоче платити податки. Люди мають відчувати, що їхній внесок до бюджету не розкрадається чиновниками, а використовується максимально раціонально», - вважає депутат.

Голова парламентського комітету нагадала, що в держбюджеті на 2011 рік на триста мільйонів гривень збільшено витрати на утримання чиновників, близько ста мільйонів планується витратити на перельоти вищих посадовців, сорок мільйонів додатково виділено на оздоровлення депутатів. «Ми вважаємо, що це нераціональне використання державних коштів. При тому, що споживча корзина не переглядалася десять років, пенсія в країні виплачується нижче за прожитковий мінімум. Те, що сьогодні пропонує віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО – збільшення страхового стажу, збільшення пенсійного віку, відмова від індексації пенсій працюючим пенсіонерам тощо - принесе економію лише в п`ять мільярдів коштів Пенсійного фонду на рік. При цьому через дії влади лише за два місяці Пенсійний фонд вже втратив п`яту частину від цієї суми. Де ж тут логіка?», - запитує Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Ще одним прикладом нераціональної витрати бюджетних коштів політик вважає пенсійну реформу. «Запропонована урядом модель реформою не є, тому що не змінює систему пенсійного забезпечення, не створює стимули з наповнення Пенсійного фонду, і не дає людям гарантій в старості мати гідну пенсію. В Україні сім мільйонів чоловік не мають офіційного працевлаштування, тобто, одержують заробітну плату неофіційно і не платять з неї податки. За оцінками експертів, близько ста двадцяти мільярдів гривень зарплат перебувають в тіні, - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Це відбувається тому, що податок на фонд заробітної плати становить в середньому 37% - це найвищий показник у Європі. Знизивши податкове навантаження на зарплату, уряд може добитися її легалізації, а це – одне з найважливіших джерел наповнення Пенсійного фонду».