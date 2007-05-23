Кисельов вважає, що Турчинов прийшов для здійснення силового варіанту

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ не виключає, що за призначенням Олександра ТУРЧИНОВА першим заступником голови секретаря Ради національної безпеки і оборони будуть спроби здійснити силовий варіант вирішення конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, команда Президента пішла на призначення тієї людини, яка постійно «закликала і наполягала, щоб Президент України включив варіант на виконання свого антиконституційного указу».

За словами В.КИСЕЛЬОВА, якби замість О.ТУРЧИНОВА на цю посаду була призначена «нормальна людина», то вона б ніколи не пішла на цей злочин. При цьому він зауважив, що для здійснення такого силового варіанту на певний час від посади секретаря РНБО треба відсторонити Іван ПЛЮЩА.

«Їм потрібно його звільнити або відправити на лікарняний, тому що І.ПЛЮЩ сьогодні за все відповідає, і якщо він буде при посаді, то я не думаю, що О.ТУРЧИНОВУ буде дозволено віддавати якісь накази», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 23 травня призначив О.ТУРЧИНОВА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.