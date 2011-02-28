Наливайченко радить Чорноморському флоту РФ пакувати валізи

У партії «Наша Україна» вважають, що Чорноморський флот Російської Федерації має готуватися до виведення з території України, а не переозброєння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таку думку висловив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, коментуючи переговори міністрів оборони Росії та України з цього питання.

«Замість переозброєння Чорноморського флоту Росії треба вкладати кошти у побудову військової бази для цього флоту на своїй території», – заявив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що у близькій і досяжній перспективі Харківські угоди про продовження базування російського флоту на території України до 2042 року будуть денонсовані як такі, що не відповідають національним інтересам.

За його словами, всупереч запевненням теперішньої влади Україна так і не отримала реальної знижки на російський газ і, за підрахунками експертів, щорічно втрачає кілька мільярдів доларів бюджетних доходів, які мали бути спрямовані на соціально-економічний розвиток регіону, зокрема розвиток курортних ресурсів та торговельно-портового потенціалу Севастополя.

Він нагадав, що сьогодні у розпорядженні російського флоту в Криму знаходиться понад 18 тис. га земель, десятки кілометрів найкращих причалів. При цьому, за офіційними повідомленнями Севастопольської міськдержадміністрації, лише 25% цієї території реально використовуються на військові потреби, решта ж стали предметом незаконної комерційної діяльності командування флоту, результатом якої стали будівельні афери та приватизація цих земель.

«Я переконаний, що рішення про господарське використання севастопольських земель має прийматися севастопольською міською громадою, а не російським Міністерством оборони у Москві», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він звернув увагу, що російська сторона систематично не дотримується положень угод від 1997 року, які визначають умови тимчасового перебування російського Чорноморського флоту на території України. Дотепер не укладено жодного договору оренди на об’єкти, які використовує російський флот, командування флоту перешкоджає інвентаризації орендованих територій, всупереч рішенню судів під російським військовим контролем знаходяться українські маяки, триває забруднення флотом акваторії кримського побережжя, а склади вибухонебезпечних матеріалів несуть пряму загрозу для життя кримчан.

«Виходячи з інтересу українських громадян, у першу чергу севастопольців, саме ці питання теперішня українська влада має винести на переговори з Росією», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.