У Тимошенко кажуть, що СБУ діє за принципом «я не я, и лошадь не моя»

У партії «Батьківщина» наголошують, що Служба безпеки України, а точніше її керівництво, уже рік як стала "джерелом системних та регулярних провокацій" проти опозиції, незалежних громадських організацій і журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», «за весь цей час СБУ не визнала жодного факту тиску на медіа, репортерів, політиків, громадських діячів. Коли ж «переслідувані» заявляли про такі факти, то СБУ завжди кваліфікувала їх як провокації, вигадки, нісенітниці тощо. Як у російській приказці «я не я, и лошадь не моя».

Відтак, заявляють у «Батьківщині», «цілком стандартною є і ситуація, яка склалася навколо спроби працівників СБУ потрапити на територію партійного офісу «Батьківщини» та вилучити партійний сервер. Не дивно, що СБУ як завжди знову від усього відмежувалася, і навіть звинувачує «БЮТ-Батьківщину» у провокаціях».

У партії «Батьківщина» висловили сподівання, що «працівники ЗМІ з обережністю ставитимуться до будь-яких заяв цієї Служби безпеки України і взагалі враховуватимуть, що теперішнє керівництво СБУ не має відношення ані до служби Україні, ані до її безпеки, ані взагалі до самої України».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «фракція отримала інформацію про те, що з боку СБУ готуються провокації щодо партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими і співробітниками СБУ під’їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

Після цього лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО у Twitter написала, що СБУ проводить обшук та вилучення центрального партійного сервера в офісі партії.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО у Twitter написала, що СБУ відмовилася від наміру провести обшук у київському офісі партії через розголос, якого набула ця інформація.

Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ШКІЛЬ заявив газеті «КоммерсантЪ-Украина», що «Батьківщина» має у своєму розпорядженні відеозаписи, які підтверджують відвідання представниками СБУ центрального офісу партії у Києві. "У нас є всі дані: прізвище, ім`я, по батькові, звання начальника відділу, який керував цією операцією, є відео, на якому також зафіксовані номери машин", - сказав він. Разом із тим, за словами депутата, з проханням надати цю інформацію для проведення перевірки з СБУ "ніхто офіційно не звертався".

Сьогодні, 28 лютого, СБУ назвала черговою спланованою провокацією звинувачення «БЮТ-Батьківщини» у начебто незаконних діях співробітників СБУ біля офісу цієї політичної сили по вулиці Турівській.

За інформацією прес-центру СБУ, Служба безпеки України завершила перевірку заяв, розповсюджених 18 лютого представниками «БЮТ-Батьківщина». «Попри те, що Служба безпеки України неодноразово зверталась до керівництва БЮТ надати свідчення очевидців «подій» та записи відеоспостереження охорони партійного офісу, ми так і не отримали жодних матеріалів на підтвердження їхніх заяв», йдеться у повідомленні.