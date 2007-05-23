Томенко застерігає київську владу від спроб ”прихватизації” місцевих ЗМІ

Заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО вважає, що створення нового централізованого медіа-холдінгу київської влади може означати приватизацію комунальних медіа за безцінь і «для своїх».

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА з приводу проекту рішення столичної влади, відповідно до якого пропонується реорганізувати шляхом злиття комунальні підприємства «Хрещатик», «Вечірній Київ», «Редакція газети «Українська столиця», «ТРК «Київ», «Радіо «Голос Києва» у закрите акціонерне товариство «Київський Медіа Холдинг» із закріпленням у комунальній власності 51% акцій цього товариства.

М.ТОМЕНКО зазначив, що на сьогодні невідомим залишається розмір статутного фонду новоствореного столичного медіа-холдингу, що “може мати наслідком приватизацію комунального майна за безцінь і встановлення повного контролю за київськими ЗМІ з боку структур, підконтрольних Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ”.

М.ТОМЕНКО звернув також увагу на те, що подібні спроби організаційно «об’єднати під одним дахом» весь медіа-ресурс київської влади несуть у собі невідповідність із положеннями законодавства, що гарантує незалежність діяльності ЗМІ та обов’язковість надання ними об’єктивної інформації. “Щонайменше, здивування викликає подальша централізація медіа-ресурсу, який мав би належати громаді міста, адже фінансуються дані підприємства з міського бюджету (так, у 2007 році на комунальні ЗМІ планується витратити 41 млн. грн.)”, зауважив М.ТОМЕНКО.

«Підхід міської влади не має нічого спільного зі створенням справді потрібних Києва суспільних ЗМІ. Влада Києва не вважає за потрібне створювати прозору систему призначення керівних і наглядових органів та громадського контролю за здійсненням редакційної політики комунальних мас-медіа, які зараз перетворилися на рупор Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його команди», - вважає М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер парламенту V скликання зауважив, що враховуючи правову неоднозначність, це рішення Київради у разі його прийняття буде розглядатися правоохоронними органами. Він висловив також переконання у тому, що дане рішення стане предметом судових позовів.