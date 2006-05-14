Секретар Київради Довгий видав заміж сестру

Вчора у Олеся Довгого, секретаря Київради і «правої руки» мера Черновецкого, був важкий, але приємний день. Крім того, що потрібно було допомагати управляти столицею своєму шефу, у Олеся (до речі, поки що 26-річному холостяка) були інші клопоти — видавати заміж рідну сестру Оксану. Дівчина вчиться в одному із столичних вузів, і її обранцем став студент Кирило (однокурсник), пише газета «Сегодня».

Вінчалися молоді в православному храмі на Подолі. Як запевнили «Сегодня» в прес-службі секретаря Київради, весілля пройшло в традиційному українському стилі, у вузькому сімейному колі. Чи був на торжествах мер Києва Леонід Черновецький, підтвердити не змогли, завіривши лише, що свої поздоровлення Леонід Михайлович (що оженив недавно сина Степана) передав нареченим. До речі, відразу після весілля новоспечена сім`я відправилася у весільну подорож.

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