Соціалісти вважають рішення Ющенка художнім свистом

"Соціалісти будуть добиватися того, щоб в країні було відновлене повноцінне функціонування правосуддя, відмінені всі неправові укази. В тому числі стосовно призначення виконуючих осіб в судах загальної юрисдикції, незаконного звільнення суддів Конституційного суду, рішення Конституційного суду», - про це народний депутат, секретар Комітету ВР з правосуддя Ярослав Мендусь заявив у програмі «Точка зору» у ефірі УТ-1, повідомляє сайт СПУ.

За його словами, «лише тоді ми можемо говорити, що ми європейська держава".

Народний депутат заявив, що СПУ та Коаліція – «прихильники того, що врегулювання штучно створеного політичного конфлікту можливо лише на основі правового конституційного підходу», додавши, що «ніякі інсинуації, ніякі міжусобойчики тут значення мати не можуть".

«І мене особливо радує, що в такому підході, в такій позиції ми маємо союзників у особі Парламентської Асамблеї Ради Європи, Ради Європи, зокрема коментарів, які пролунали із уст пана Марека Сівеца, пана ван дер Ліндена, який був недавно в гостях в Україні", - зазначив Ярослав Мендусь.

На думку депутата, треба «виходити із одного: або ми живемо в правовій державі, де є верховенство права, або ми знаходимося в режимі домовленостей по понятіям".

"Президент правомочний видати указ, якщо він знаходиться в рамках Конституції і його повноважень. Все інше – це, даруйте на слові, художній свист», - підкреслив народний депутат.