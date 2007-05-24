Янукович хоче, щоб виборами зайнявся Мороз

13:44, 24 травня 2007
Політика
1285

"Робоча група вичерпала себе"

Віктор ЯнуковичПрем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що робоча група, яка веде підготовку до дострокових парламентських виборів, вичерпала себе, й тепер всі документи, які були підготовлені в ході зустрічей, повинні бути передані для розгляду до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Сімферополі, відповідаючи на запитання, чим закінчилася його вчорашня зустріч із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Кожний із нас висловив свою точку зору, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. - Ми прийшли до того, що потрібно переходити до нового етапу». Прем`єр пояснив, що тепер усіма документами, на його думку, повинна займатися ВР. При цьому він зазначив, що не всі документи, які були підготовлені робочою групою, й які В.ЯНУКОВИЧ пропонує передати на розгляд до ВР, не всі вони є досконалими. В.ЯНУКОВИЧ також сказав, що тільки після того, як ВР розгляне всі ці документи, можна буде говорити про дострокові вибори до парламенту країни.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter