Янукович хоче, щоб виборами зайнявся Мороз

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що робоча група, яка веде підготовку до дострокових парламентських виборів, вичерпала себе, й тепер всі документи, які були підготовлені в ході зустрічей, повинні бути передані для розгляду до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Сімферополі, відповідаючи на запитання, чим закінчилася його вчорашня зустріч із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Кожний із нас висловив свою точку зору, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. - Ми прийшли до того, що потрібно переходити до нового етапу». Прем`єр пояснив, що тепер усіма документами, на його думку, повинна займатися ВР. При цьому він зазначив, що не всі документи, які були підготовлені робочою групою, й які В.ЯНУКОВИЧ пропонує передати на розгляд до ВР, не всі вони є досконалими. В.ЯНУКОВИЧ також сказав, що тільки після того, як ВР розгляне всі ці документи, можна буде говорити про дострокові вибори до парламенту країни.