Кириленко підтверджує, що Ющенко і Янукович учора домовилися

Лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє про порушення з боку коаліції досягнутих між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ домовленостей про проведення дострокових парламентських виборів. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.КИРИЛЕНКА, «домовленості від 4 травня станом на сьогодні максимально порушені з боку коаліції». При цьому лідер “Нашої України” зауважив, що підстави так стверджувати йому дає те, що він відвідував усі засідання робочої групи з підготовки позачергових виборів. В.КИРИЛЕНКО заявив, що протягом трьох тижнів роботи група працювала дуже активно і напрацювала усі необхідні законопроекти і проекти постанов.

За його словами, у зв’язку з цим вчора на своїй зустрічі Президент і прем’єр-міністр домовились про дату позачергових виборів і дали доручення підготувати відповідний протокол.

В.КИРИЛЕНКО заявив, що протягом години після цього було напрацьовано 2 протоколи і передано віце-прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ. За словами В.КИРИЛЕНКА, перший з них містив дату проведення виборів, а другий – порядок і спосіб голосування щодо всіх необхідних для проведення виборів документах.

За словами В.КИРИЛЕНКА, під кінець дня «Наша Україна» отримала у відповідь зустрічний документ. Лідер «Нашої України» стверджує, що такий документ, який було подано представниками коаліції, робить неможливим проведення дострокових виборів.

Зокрема, повідомив В.КИРИЛЕНКО, до нього внесено цілу низку пунктів, які були відкинуті робочою групою ще на початку своєї роботи. За його словами, основний акцент у запропонованому коаліцією протоколі робиться на внесенні змін до Конституції, на яких наполягали Комуністична та Соціалістична партії. Зокрема, представники коаліції наполягають на внесенні до Конституції інституту саморозпуску парламенту. «Я переконаний, що нинішня ВР ніколи за це не проголосує», - заявив В.КИРИЛЕНКО.

Таким чином, наголошує лідер “Нашої України”, «запропонований нам шлях є шляхом унеможливлення виборів взагалі».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може він назвати узгоджену вчора між Президентом і прем’єром дату проведення виборів, В.КИРИЛЕНКО сказав, що «це компромісна для Партії регіонів дата».