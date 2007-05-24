Троє нардепів твердять, що їх побив один Гелетей

Заступник генерального прокурора України - начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ренат КУЗЬМІН стверджує, що до Генпрокуратури надійшли заяви від трьох народних депутатів щодо побиття їх у приміщенні ГПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Є три заяви народних депутатів про те, що вони зазнали нападу та побиття з боку ГЕЛЕТЕЯ», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Водночас він не уточнив прізвища депутатів, які звернулися до Генпрокуратури з відповідними заявами. Однак зауважив, що наразі з приводу цих заяв відбуваються слідчі дії.

Як повідомлялося, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Водночас депутати коаліції, не згодні з цим рішенням, прибули до будівлі Генпрокуратури, щоб "забезпечити законний порядок в країні".

Також до Генпрокуратури прибув міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО у супроводі спецпідрозділу "Беркут". Вони затіяли бійку з представниками Управління держохорони, щоб проникнути в кабінет генпрокурора.

Крім того, у будівлі Генпрокуратури депутати коаліції виштовхали з кабінету генпрокурора начальника Управління держохорони Валерія ГЕЛЕТЕЯ. При цьому депутати зламали двері до кабінету.