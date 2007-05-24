Близько 50 співробітників служби охорони зайшли до приміщення ГПУ

Близько 50 співробітників служби охорони сьогодні ввечері о 19.50 зайшли до приміщення Генеральної прокуратури, де наразі в службовому кабінеті перебуває звільнений з посади генпрокурора України Святослав ПІСКУН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України своїми указами звільнив С.ПІСКУНА з посади Генпрокурора і призначив тимчасово виконуючим обов’язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА.