Близько 50 співробітників служби охорони зайшли до приміщення ГПУ
20:06, 24 травня 2007Політика
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Святослав Піскун перебуває в кабінеті
Близько 50 співробітників служби охорони сьогодні ввечері о 19.50 зайшли до приміщення Генеральної прокуратури, де наразі в службовому кабінеті перебуває звільнений з посади генпрокурора України Святослав ПІСКУН.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України своїми указами звільнив С.ПІСКУНА з посади Генпрокурора і призначив тимчасово виконуючим обов’язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА.
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