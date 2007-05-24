Екстрене засідання ВР перенесено на 23.00

Екстрене засідання Верховної Ради України перенесено на 23-ю годину.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив народний депутат України Василь БОГАЧУК (фракція СПУ).

Водночас, він не виключив можливості того, що засідання може відбутися ще пізніше. На даний час у сесійній залі знаходяться лише кілька народних депутатів. Всі двері зали закриті, крім входу зі сторони президії.

У кулуарах час від часу з’являються народні депутати і чергують журналісти.