З`їзд Нашої України достроково припинив повноваження своїх депутатів

З`їзд блоку «Наша Україна» ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів з фракції ”Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив народний депутат України п`ятого скликання Микола ОНІЩУК.

«З`їзд «Нашої України» щойно ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів у зв`язку з поданими ними заявами про вихід із складу фракції «Наша Україна», - сказав М.ОНІЩУК.

Він підкреслив, що це означає, що народні депутати від “Нашої України” вже не можуть повернутись до сесійної зали.

«Це означає, що наші партнери по переговорах вже перегралися з технологією затримки виборчого процесу, адже сьогодні ми маємо змінювати алгоритм, який був напрацьований робочою групою раніше, і який передбачав, що фракції опозиції заходять до сесійної зали для ухвалення необхідних змін до законів», - сказав він.

Він додав, що на сьогодні цей елемент політичних домовленостей втрачено і вибори мають пройти за діючим законодавством, а напрацьовані закони мають бути ухвалені новим парламентом.