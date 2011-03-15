Розробник заспокоює нардепів: система «Рада-3» - безпечна для їхнього здоров’я

Директор Інституту проблем математичних машин і систем, розробник системи «Рада» Анатолій МОРОЗОВ наголосив, що система «Рада-3» не дасть змоги народним депутатам голосувати по декілька разів і є безпечною для їхнього здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це А.МОРОЗОВ заявив в ефірі телеканалу.

За його словами, розроблена і встановлена у 2002 році у залі засідань Верховної Ради система “Рада-3” працює довше, ніж передбачено визначеним терміном її експлуатації.

«Зважаючи на те, як депутати обходяться з цією системою, то система такого класу розраховується на 7-8 років, відповідно до свого статусу, а вона уже працює 10-й рік», — зазначив А.МОРОЗОВ.

Разом із тим він запевнив, що система не вийде з ладу через перевищення строку експлуатації, і що сенсорна кнопка є лише невеликим доробком до уже працюючої системи.

А.МОРОЗОВ також повідомив, що оновлена система «Рада» не дасть змоги депутатам голосувати по декілька разів. «За час, поки існує система «Рада», депутати увесь час шукають шляхи боротьби із цією системою — як зробити так, щоб її можна було обдурити. Але зараз система «Рада» (після переробки) зроблена таким чином, що депутат може голосувати тільки один раз. Він натискає сенсорну кнопку і тримає її увесь час, поки іде голосування. А другою рукою перебирає «За», «Проти», «Утримався». Але, за 2-3 секунди він повинен натиснути ту кнопку, яку вибрав для волевиявлення, і тримати її до закінчення голосування. Таким чином, ми маємо дві зайняті руки, і не маємо часу бігати від одного кінця залу до іншого», — повідомив експерт.

Він також додав, що сенсори системи «Рада-3» реагують тільки на людський палець, і їх неможливо ввести в оману стільниковим телефоном.

А.МОРОЗОВ запевнив, що сенсорна кнопка системи «Рада-3» абсолютно безпечна для життя і здоров’я народних обранців. «Перш ніж допустити депутата до цієї кнопки, зроблено таким чином, що всі служби, які пов’язані із захистом людини, прийшли і перевірили… І тільки після цього ми передаємо систему до праці. Нічого шкідливого сенсор не дає. І всі ці балачки у першу чергу покликані зробити так, щоб система не використовувалася в роботі», - сказав розробник.

Коментуючи питання, чому голосування в системі «Рада-3» не прив’язане до персональних відбитків пальців конкретного народного депутата, А.МОРОЗОВ відповів: «У нас немає закону, щоб використовувати дактилоскопію у Верховній Раді. А по-друге, досить просто підробити відбиток пальця».

Як повідомлялося, 2 березня В.ЛИТВИН заявляв, що підпише постанову про введення в експлуатацію модернізованої системи «Рада-3», яка забезпечує персональне голосування депутатів. Однак пізніше спікер запропонував провести дискусію щодо введення в дію нової системи голосування.

14 березня В.ЛИТВИН заявив, що, згідно з висновками юристів, система «Рада» з використанням сенсорної клавіші має вводитись рішенням ВР, а не розпорядженням голови парламенту.

Апарат ВР провів сертифікацію модернізованої системи “Рада-3” з використанням сенсорної клавіші у 2008 році, коли спікером ВР був Арсеній ЯЦЕНЮК. Дана система передбачає, що голосування депутат починає з натиснення сенсорної клавіші, утримуючи яку, він повинен натиснути кнопку "За", "Проти", або "Утримався". Передбачається, що якщо протягом 11 відведених для голосування секунд парламентарій відпустить одну з кнопок, його голос не зарахується.