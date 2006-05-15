Кушнарьов дав оцінку відставкам Кінаха і Єханурова

Член президії Політради Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ називає рішення прем`єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА і секретаря Ради національної безпеки і оборони Анатолія КІНАХА про відхід зі своїх посад елементарним прагматизмом.

Таку думку Є.КУШНАРЬОВ висловив в інтерв`ю УНІАН.

«На мій погляд, ці рішення пояснюються елементарним прагматизмом, адже з Верховної Ради повернутися в уряд або в Раду Нацбезпеки, або на будь-яку іншу посаду у виконавчій владі завжди можна, а потрапити до Верховної Ради після відведеного терміну можна буде тільки через 5 років. Отже, тут все зрозуміло і не потребує додаткових коментарів», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ і секретар Ради національної безпеки і оборони А.КІНАХ направили документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації народними депутатами України, подавши зареєстровані у Верховній Раді заяви про звільнення.

Сьогодні ЦВК зареєструвала народними депутатами міністра юстиції Сергія ГОЛОВАТОГО, прем`єр-міністра Ю.ЄХАНУРОВА, секретаря РНБОУ А.КІНАХА, екс-голову правління НАК «Нафтогаз України» Олексія ІВЧЕНКА, віце-прем`єра В’ячеслава КИРИЛЕНКА, першого віце-прем`єра Станіслава СТАШЕВСЬКОГО, міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, міністра аграрної політики Олександра БАРАНІВСЬКОГО, міністра освіти і науки Станіслава НІКОЛАЄНКА, голову Фонду держмайна Валентину СЕМЕНЮК, голову Антимонопольного комітету Олексія КОСТУСЄВА, голову Вищого господарського суду Дмитра ПРИТИКУ.