Азаров заборонив відправляти учителів у відпустки за власний рахунок

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ попередив місцеві влади про неприпустимість вимагати від працівників бюджетної сфери брати відпустки за власний рахунок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я вимушений категорично попередити голів місцевих адміністрацій і мерів міст, що вони не мають ніякого права вимагати від вчителів і інших бюджетників брати відпустки за власний рахунок… щоб залатати дірки у місцевих бюджетах. Уряд такого ставлення до людей не потерпить», - підкреслив М.АЗАРОВ.