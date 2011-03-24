Якби вибори до ВР відбулися найближчим часом (опитування)

На сьогодні лідером президентського рейтингу з показником 22% є Віктор ЯНУКОВИЧ, рейтинг Юлії ТИМОШЕНКО становить 13,3% і замикає трійку лідерів Арсеній ЯЦЕНЮК з 8,9%.

Такі результати дослідження громадської думки населення отримала компанія Research & Branding Group у рамках визначення оцінки соціально-політичної і економічної ситуація в Україні.

У прес-релізі, представленому на сайті Research & Branding Group, також повідомляється:

- на сьогодні 2/3 українців (64%) не задоволені, а третина (33%) – задоволені життям, яке вони ведуть;

- на сьогодні 70% жителів країни оцінюють економічний стан України як в цілому поганий, а 27% - як середній і хороший;

- порівняно з груднем 2010 року число респондентів, які оцінюють економічний стан країни як хороший і середній, скоротилося на 9%.

Окрім того, дослідження засвідчили, що на сьогодні політичну ситуацію в Україні вважають стабільною лише 14% українців, тоді як 51% - кожний другий – дотримуються протилежної точки зору. Водночас порівняно з лютим поточного року число українців, які негативно оцінюють політичну ситуацію в країні, скоротилося на 7%.

Щодо особистого рейтингу (оцінки діяльності) провідних українських державних діячів і політиків, то він на сьогодні не має позитивного балансу (переважання позитивних оцінок над негативними). Показники позитивних оцінок діяльності політиків, за версією Research & Branding Group, такі: В.ЯНУКОВИЧ - 26%, Сергій ТІГІПКО - 22%, Ю.ТИМОШЕНКО - 20%, А.ЯЦЕНЮК - 19%, Микола АЗАРОВ - 18%, Володимир ЛИТВИН – 15%.

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради України, то 3%-й бар`єр, згідно з дослідженням, подолали б шість політичних сил: Партія регіонів (20,8%), «БЮТ-Батьківщина» (12,8%), «Фронт Змін» (7,6%), «Сильна Україна» (4,2%), КПУ (4,1%), а також ВО «Свобода» (3,2%).

Дослідження громадської думки населення України з актуальних питань соціально-політичного і економічного життя країни проводилося з 1 по 9 березня 2011 року. Інформація збиралася методом особистого інтерв`ю у 24-х областях України і АР Крим. Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за місцем проживання (область), статтю і віком. Обсяг вибіркової сукупності становив 2075 осіб. Очікувана середня похибка вибірки становить +-2,2%.